Склад холодильников загорелся в Москве

Склад холодильников загорелся на Кусковской улице в Москве

Склад холодильников загорелся на Кусковской улице в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный главк МЧС.

По информации Telegram-канала Mash, в настоящее время огнем охвачено 800 квадратных метров. Над районом Новогиреево поднялся мощный столб черного дыма.

К тушению привлечено 29 единиц техники и более 90 человек. Отмечается, что тушение осложняет высокая пожарная нагрузка внутри здания. Информации о пострадавших в настоящее время нет.

4 сентября пожар произошел в складском помещении у Ленинградского вокзала в Москве. Причиной возгорания стал поджог мусора, от которого огонь перекинулся на пустые склады.