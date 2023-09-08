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16:52, 8 сентября 2023Из жизни

Боец ММА с Украины бросился за укравшими его автомобиль ворами и догнал их

Боец ММА с Украины попытался отобрать у угонщиков автомобиль и попал на видео

В США боец ММА попытался отобрать угнанную машину у воров и попал на видео. Об этом сообщает 6ABC Action News.

25-летний спортсмен Егор Костюченко, восемь месяцев назад переехавший в Филадельфию с Украины, припарковал свой автомобиль возле ресторана. Он собирался вернуться через пару минут, поэтому оставил ключи зажигания внутри и даже не стал глушить мотор. Стоило ему отойти от машины, как внутрь запрыгнул неизвестный, к которому присоединились еще двое мужчин, вышедшие из черного джипа неподалеку.

Костюченко заметил угонщиков, когда автомобиль уже тронулся с места. Он бросился за украденной машиной и сумел догнать ее возле светофора. После этого спортсмен уцепился за открытое окно и не отпускал, хотя она стала набирать скорость. Тогда сидящий на заднем сиденье преступник наставил на него пистолет и сделал несколько выстрелов.

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Чтобы спасти свою жизнь, Костюченко пришлось прекратить преследование. Вместе с автомобилем он потерял телефон, бумажник, важные бумаги и свою форму для тренировок. В интервью спортсмен согласился, что решение побежать за машиной было неправильным, однако «из-за адреналина» он не мог поступить иначе.

Погоня попала на видео благодаря оказавшемуся неподалеку приятелю Костюченко. В посте в соцсети X (бывший Twitter) он написал, что за время своего недолгого пребывания в США сталкивается с воровством уже второй раз. Департамент полиции Филадельфии начал расследование. Отследив местонахождение телефона, правоохранители выяснили, что угонщики увезли машину в Нью-Джерси.

Ранее сообщалось, что уволившийся сотрудник похоронного бюро в Бирском районе Башкирии угнал катафалк. Мужчина был пьян, но смог выехать из гаражного помещения, не задев ни одного гранитного надгробия.

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    Антонина Черташ
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