Россиянам назвали снижающие чувство голода продукты

Гастроэнтеролог Наумова назвала яйца и рыбу снижающими чувство голода продуктами

Утолить голод можно с помощью любой еды, однако употребление в пищу яиц и рыбы позволит избавиться от него надолго. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявила врач-гастроэнтеролог Наталья Наумова.

Наумова объяснила, что чувством голода и насыщения управляет головной мозг. Они возникают из-за требующего энергии процесса обмена веществ в клетках и тканях организма. Утолить голод поможет любая пища, но после употребления источников сложных углеводов, белка и полезных жиров чувство сытости сохраняется дольше, чем после перекуса простыми углеводами. По словам врача, происходит это из-за того, что простые углеводы организм «сжигает» очень быстро.

Лучшими снижающими чувство голода продуктами Наумова назвала богатые белком красное и белое мясо, птицу, рыбу, яйца, молоко и кисломолочные продукты. Также она рекомендовала включить в рацион больше источников сложных углеводов с высоким содержанием клетчатки, в частности, фрукты, овощи, крупы и зелень.

Ранее фитнес-тренер Оксана Парфенова рассказала, что для борьбы с жировыми отложениями прежде всего нужно скорректировать питание, подобрав индивидуальное суточное соотношение белков, жиров и углеводов. Кроме того, полезными будут кардиотренировки, упражнения на пресс и мышцы корпуса.