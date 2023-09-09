Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:38, 9 сентября 2023Россия

Победители розыгрыша на выборах мэра Москвы начали получать баллы

Победители «Миллиона призов» на выборах мэра Москвы начали получать баллы

Фото: Nathan Dumlao / Unsplash

Первые победители акции #ВыбираемВместе2023 программы «Миллион призов» начали получать призовые баллы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Горожане могут активировать выигрышные коды с 12:00 — победителям розыгрыша начали рассылать СМС-сообщения. Проверить информацию о выигрыше и активировать код можно на сайте акции.

Призовые баллы были разыграны среди тех, кто воспользовался электронным голосованием на выборах мэра столицы и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) в течение дня 8 сентября, их получили 1 094 159 человек. На сайте акции #ВыбираемВместе2022 размещена информация о порядке и сроках ее проведения, условиях участия, партнерах и призах, а также ответы на другие вопросы.

Для участия в акции необходимо воспользоваться электронным голосованием — это можно сделать онлайн или с помощью терминала на избирательном участке. Москвичи смогут выиграть одну, три или пять тысяч призовых баллов, один балл равен одному рублю. Горожане, впервые участвующие в электронном голосовании, гарантированно получат тысячу призовых баллов. Их можно обменять на покупки в столичных магазинах, ресторанах, театрах и других учреждениях, а также направить на благотворительность.

Выборы мэра столицы проходят в течение трех дней, с 8 по 10 сентября. В качестве кандидатов зарегистрированы пять человек. Кроме того, жители 13 муниципальных образований ТиНАО проголосуют за кандидатов в совет депутатов.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Родикова
    Обсудить
    Последние новости

    Появились подробности о проекте итогового заявления G20

    В Минобороны раскрыли потери ВСУ на южнодонецком направлении

    Армия России за неделю нанесла шесть групповых ударов по Украине

    Минобороны отчиталось о ситуации в районе Работино

    Британская компания заявила о готовности помочь Киеву с запчастями для гаубиц

    Путин проголосовал на выборах мэра в Москве

    Макрон позвонил Пашиняну из-за ситуации на границе с Азербайджаном

    Россия нарастила поставки в Мексику

    Путин запустит несколько предприятий на Дальнем Востоке в рамках ВЭФ

    Российский военный увидел в возможной передаче Украине ATACMS угрозу для Крыма

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости