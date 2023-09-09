США объявили о создании нового экономического коридора

США объявили о создании экономического коридора Индия — Ближний Восток — Европа

США объявили о достигнутых с рядом стран договоренностях по созданию нового экономического коридора Индия — Ближний Восток — Европа (IMEC). Об этом свидетельствует меморандум стран-участниц, опубликованный на сайте Белого дома.

«В соответствии с настоящим Меморандумом о взаимопонимании правительства Королевства Саудовской Аравии, Европейского Союза, Республики Индия, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Французской Республики, Федеративной Республики Германия, Итальянской Республики и Соединенных Штатов Америки обязуются сотрудничать в создании экономического коридора Индия — Ближний Восток — Европа (IMEC)», — сказано в документе.

Участники ожидают, что новый коридор будет стимулировать экономическое развитие за счет расширения торговых связей между Азией, Персидским заливом и Европой. В заявлении уточняется, что IMEC будет состоять из двух отдельных коридоров, восточный соединит Индию с Персидским заливом, а северный — Персидский залив с Европой. Он включит в себя железную дорогу, которая обеспечит надежную и экономически эффективную сеть поставок между странами в дополнение к существующим морским и автомобильным маршрутам.

Страны считают, что новый коридор повысит эффективность, снизит расходы и укрепит экономическое единство. Новая инициатива также позволит создать новые рабочие места и снизит выбросы парниковых газов, отмечается в меморандуме.

Ранее президент США Джо Байден и премьер Индии Нарендра Моди договорились о расширении оборонного партнерства в космосе, а также в области искусственного интеллекта. Как подчеркивается в сообщении на сайте Белого дома, лидеры двух стран подтвердили «приверженность углублению и диверсификации ключевого оборонного партнерства между США и Индией». В документе указано, что Джо Байден приветствовал запрос Индии на закупку 31 ударного БПЛА General Atomics MQ-9B.