В США предложили обменять Федотова на 18-летнего задрафтованного россиянина

Американский журналист Бозман предложил обменять Федотова на 18-летнего Мичкова

Американский журналист Чак Бозман прокомментировал ситуацию с российскими хоккеистами Иваном Федотовым и Матвеем Мичковым. Его слова приводятся на сайте Philly Hockey Now.

Бозман отметил, что 18-летний Мичков на старте сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) принял участие только в одном из четырех матчей СКА. «Предположение: его наказывают за то, что он сказал, что хочет играть в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за "Филадельфию Флайерс" после того, как его задрафтовали в июне?» — поделился он.

Вместе с тем журналист из США высказал опасение о том, что Мичков может пострадать из-за конфликта между «Филадельфией», НХЛ, Международной федерацией хоккея (IIHF) и вратарем Иваном Федотовым, ЦСКА, КХЛ и Федерацией хоккея России (ФХР). В качестве решения вопроса Бозман предложил провести обмен Мичкова на Федотова.

«Два перспективных игрока "Флайерс" находятся в России. Один не играет, хотя, вероятно, должен играть. Другой играет, хотя в соответствии с санкциями не должен. Неужели нельзя что-то придумать? Разве мы не можем заставить двух хоккеистов, которые хотят выходить на лед и играть в хоккей, просто играть в хоккей?» — заключил Бозман.

14 августа IIHF дисквалифицировала Федотова на четыре месяца, однако КХЛ все равно допустила его к матчам лиги. ЦСКА запретили проводить международные трансферы сроком на год. IIHF отказала армейцам в регистрации контракта с Федотовым на новый сезон КХЛ из-за действующего соглашения игрока с «Филадельфией», которое было автоматически пролонгировано на год из-за службы игрока в армии.