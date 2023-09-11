Умерла актриса Мария Скуратова
Заслуженная артистка России Мария Скуратова скончалась в возрасте 90 лет
Советская и российская актриса, заслуженная артистка России Мария Скуратова скончалась в возрасте 90 лет. Об этом сообщается на сайте Центрального академического театра Российской армии.
Причины смерти актрисы не называются. Отмечается, что Скуратова скончалась в воскресенье, 10 сентября.
Прощание с артисткой состоится в Николо-Архангельском крематории. Время будет сообщено дополнительно.
Мария Скуратова родилась 10 июня 1933 года в Москве. В 2010 году она получила звание Заслуженной артистки. Актриса служила в Театре Российской армии.
Ранее сообщалось о смерти советского и российского актера, режиссера, сценариста, художника-мультипликатора, монтажера Константина Арефьева. Ему было 59 лет.