Умерла актриса Мария Скуратова

Заслуженная артистка России Мария Скуратова скончалась в возрасте 90 лет

Советская и российская актриса, заслуженная артистка России Мария Скуратова скончалась в возрасте 90 лет. Об этом сообщается на сайте Центрального академического театра Российской армии.

Причины смерти актрисы не называются. Отмечается, что Скуратова скончалась в воскресенье, 10 сентября.

Прощание с артисткой состоится в Николо-Архангельском крематории. Время будет сообщено дополнительно.

Мария Скуратова родилась 10 июня 1933 года в Москве. В 2010 году она получила звание Заслуженной артистки. Актриса служила в Театре Российской армии.

Ранее сообщалось о смерти советского и российского актера, режиссера, сценариста, художника-мультипликатора, монтажера Константина Арефьева. Ему было 59 лет.