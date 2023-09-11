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14:14, 11 сентября 2023Бывший СССР

В Белоруссии обезвредили три боевые ячейки иностранных спецслужб

«Беларусь-1»: в Белоруссии обезвредили три боевые ячейки иностранных спецслужб

Фото: Василий Федосенко / Reuters

В Белоруссии удалось обезвредить три боевые ячейки иностранных спецслужб. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал «Беларусь-1».

В сообщении не указано, на спецслужбу какой страны работали эти ячейки. Подробности телеканал пообещал опубликовать позже в фильме «На побегушках у СБУ».

Ранее глава МВД Белоруссии Иван Кубраков назвал ситуацию на границе с Украиной, Польшей и Литвой напряженной. Он отметил, что сейчас в обеспечении безопасности пограничникам помогают спецподразделения отряда милиции особого назначения.

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    Александр Слабиев
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