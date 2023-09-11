Боррель прокомментировал выборы в новых регионах России

Боррель заявил, что ЕС не признает итоги выборы в Крыму и новых регионах России

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз (ЕС) не признает итоги выборов, проходящих в Крыму и новых регионах России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Европейский союз не признает и не будет признавать как факт проведения так называемых выборов, так и их результаты. Российское политическое руководство и те, кто имеет отношение к их организации, столкнутся с последствиями этих незаконных действий», — заявил политик.

Он также добавил, что для участников организации и проведения голосования будут предусмотрены правовые последствия.

Российский общественный институт избирательного права (РОИИП) осудил заявление действующего председателя ОБСЕ, председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ и директора БДИПЧ ОБСЕ, связанное с выборами в новых субъектах Российской Федерации.

В РОИИП заявили о неприемлемости попыток «ряда международных чиновников превратить международное гуманитарное право в «право сильного» и попытки подменить волю народа, лежащую в основе любого правительства, на свои политические амбиции».