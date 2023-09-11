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12:03, 11 сентября 2023Спорт

Каррера высказался о возможности вернуться в «Спартак»

Бывший главный тренер «Спартака» Каррера выразил готовность вернуться в клуб

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Бывший главный тренер «Спартака» итальянец Массимо Каррера высказался о возможности вернуться в московский клуб. Его слова передает «РБ Спорт».

Каррера выразил готовность вернуться в Россию. «Какой вопрос задам, если завтра позвонят из "Спартака" с предложением о работе? Никаких вопросов. Я бы просто сказал — да», — заявил он.

Ранее Каррера сообщил о желании возглавить сборную России. «Почему бы и нет? Мне было бы интересно тренировать вашу сборную», — сказал специалист.

Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 года. Он привел команду к золотым медалям чемпионата России в дебютном для него сезоне-2016/2017. Осенью 2018-го Каррера покинул клуб. Перед этим у итальянца случился конфликт с лидерами команды — в частности, с капитаном Денисом Глушаковым.

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    Дарья Коршунова
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