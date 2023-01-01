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20:49, 1 января 2023Спорт

Каррера выразил желание возглавить сборную России

Итальянец Массимо Каррера заявил, что ему было бы интересно тренировать сборную России

Фото: Vincent West / Reuters

Бывший главный тренер «Спартака», итальянец Массимо Каррера выразил желание возглавить сборную России по футболу. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Почему бы и нет? Мне было бы интересно тренировать вашу сборную», — заявил специалист. Он также поздравил всех с Новым годом.

9 ноября Каррера заявил о желании поработать в одном из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ). «Необязательно только в "Спартаке". Это может быть команда со своим проектом, задача которой — хорошее выступление», — сказал тренер, добавив, что с радостью приедет в Россию.

Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 года. Он привел команду к золотым медалям чемпионата России в дебютном для него сезоне-2016/2017. Осенью 2018-го Каррера покинул клуб. Перед этим у итальянца случился конфликт с лидерами команды, в частности, с капитаном Денисом Глушаковым.

Андрей Стрельцов
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