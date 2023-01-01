Итальянец Массимо Каррера заявил, что ему было бы интересно тренировать сборную России

Бывший главный тренер «Спартака», итальянец Массимо Каррера выразил желание возглавить сборную России по футболу. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Почему бы и нет? Мне было бы интересно тренировать вашу сборную», — заявил специалист. Он также поздравил всех с Новым годом.

9 ноября Каррера заявил о желании поработать в одном из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ). «Необязательно только в "Спартаке". Это может быть команда со своим проектом, задача которой — хорошее выступление», — сказал тренер, добавив, что с радостью приедет в Россию.

Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 года. Он привел команду к золотым медалям чемпионата России в дебютном для него сезоне-2016/2017. Осенью 2018-го Каррера покинул клуб. Перед этим у итальянца случился конфликт с лидерами команды, в частности, с капитаном Денисом Глушаковым.