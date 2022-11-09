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14:44, 9 ноября 2022Спорт

Каррера заявил о желании вернуться в Россию

Итальянец Массимо Каррера заявил, что хотел бы тренировать клуб РПЛ

Фото: Sergei Karpukhin / Unsplash

Бывший главный тренер «Спартака», итальянец Массимо Каррера заявил о желании поработать в одном из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Специалист выразил готовность вернуться в лигу в июне 2023 года, если ему поступит соответствующее предложение. «Необязательно только в "Спартак". Это может быть команда со своим проектом, задача которой — хорошее выступление», — заявил тренер, добавив, что с радостью приедет в Россию.

Каррера отметил, что не видит ничего страшного в том, чтобы принять приглашение от клуба, конкурирующего с командой, где он работал ранее, например от ЦСКА или «Зенита». «Мы становимся главными болельщиками тех команд, которые в данный момент тренируем. Главное тут — профессионализм», — пояснил итальянец.

Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 года. Он привел команду к золотым медалям чемпионата России в дебютном для него сезоне-2016/2017. Осенью 2018-го Каррера покинул клуб. Перед этим у итальянца случился конфликт с лидерами команды, в частности, с капитаном Денисом Глушаковым.

Ксения Курашкина
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