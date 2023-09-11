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13:15, 11 сентября 2023Россия

Представитель Путина по технологиям Песков сравнил дроны с дрынами

Представитель Путина по технологиям Песков назвал дроны летающими дрынами

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Cпецпредставитель президента России по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков сравнил дроны с дрынами, но только летающими. Его слова приводит РБК в своем Telegram-канале.

Песков считает, что россиянам доставляют неудобства «какие-то непонятные БАСы, какие-то непонятные БПЛА», используемые для определения дронов. По его словам, сила русского языка в том, чтобы поглощать «враждебные смыслы других языков». «Поэтому — хорошее русское слово "дрон" — вы знаете, существует, это почти что то же самое что дрын, но только летающий», — подчеркнул он, выступая перед участниками восьмого ежегодного Восточного экономического форума (ВЭФ).

Песков обратил внимание, что в России множество населенных пунктов с названием Дроново, а также вспомнил про первого вице-губернатора Новгородской области Александра Дронова, которого в шутку предложил сделать ответственным за беспилотную отрасль. «Мы посмотрели, что в военном деле у вас [россиян] уже произошло принятие, что раньше у нас была конница, теперь функцию конницы выполняет дронница», — заключил он.

Ранее вице-спикер Государственной Думы Борис Чернышов призвал сделать русский язык модным для соцсетей. Важно, чтобы интернет-пользователи обменивались с его помощью информацией, считает политик. Он также подчеркнул, что русский язык обладает музыкальностью. Эту особенность можно внедрять через соцсети, допустил парламентарий.

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    Константин Лысяков
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