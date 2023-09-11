Нарколог предупредил россиян о вреде детского шампанского

Нарколог Холдин: детское шампанское может привести к подростковому алкоголизму

Употребление сладкой газировки, стилизованной под шампанское, в детстве может привести к подростковому алкоголизму несколькими годами позднее, предупредил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин. О вреде детского шампанского он рассказал в беседе с NEWS.ru.

По словам Холдина, ребенку нужно показать, что любые семейные события в жизни можно и нужно отмечать без спиртного. «Избегайте подражания взрослым с помощью распития на празднике детского шампанского. Так как сначала ребенок воспринимает это как игру и норму, а в подростковом возрасте с огромной долей вероятности в его стакане окажется уже не газировка, а настоящий алкоголь», — сказал нарколог.

Взрослый, продолжил он, должен поощрять в ребенке поиски хобби, которое было бы интереснее распития алкоголя. «Как показывает практика и статистика, и ребенок, и взрослый выбирают трезвую жизнь, когда она увлекает его гораздо сильнее, чем встречи с компаниями, где выпивают алкоголь», — констатировал нарколог.

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