Подведены итоги семи лет работы МЦК

Сергей Собянин подвел итоги семи лет работы МЦК

Пассажиры совершили 945 миллионов поездок по Московскому центральному кольцу (МЦК) за все время его существования. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Именно с МЦК началось развитие городской наземной железной дороги. Нам удалось изменить отношение москвичей к железнодорожному транспорту. Постепенно он приобрел облик комфортного и современного городского способа передвижения», — отметил Собянин, подводя итоги семи лет работы МЦК.

На маршруте протяженностью 54 километра 31 станция — все они оборудованы лифтами и эскалаторами. Пассажиров перевозят скоростные поезда «Ласточка», в часы пик их минимальный интервал составляет четыре минуты.

Собянин добавил, что с появлением МЦК москвичи стали тратить меньше времени на дорогу, маршрут значительно разгрузил столичное метро и железнодорожные вокзалы. Железнодорожная линия помогла развитию московских районов, вокруг станций МЦК возводятся жилые и коммерческие объекты.

Ранее президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли четвертый маршрут Московских центральных диаметров (МЦД-4) — «Калужско-Нижегородский». Уникальный 86-километровый маршрут стал самым протяженным диаметром.