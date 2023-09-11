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18:30, 11 сентября 2023Россия

Подведены итоги семи лет работы МЦК

Сергей Собянин подвел итоги семи лет работы МЦК

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Пассажиры совершили 945 миллионов поездок по Московскому центральному кольцу (МЦК) за все время его существования. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Именно с МЦК началось развитие городской наземной железной дороги. Нам удалось изменить отношение москвичей к железнодорожному транспорту. Постепенно он приобрел облик комфортного и современного городского способа передвижения», — отметил Собянин, подводя итоги семи лет работы МЦК.

На маршруте протяженностью 54 километра 31 станция — все они оборудованы лифтами и эскалаторами. Пассажиров перевозят скоростные поезда «Ласточка», в часы пик их минимальный интервал составляет четыре минуты.

Собянин добавил, что с появлением МЦК москвичи стали тратить меньше времени на дорогу, маршрут значительно разгрузил столичное метро и железнодорожные вокзалы. Железнодорожная линия помогла развитию московских районов, вокруг станций МЦК возводятся жилые и коммерческие объекты.

Ранее президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли четвертый маршрут Московских центральных диаметров (МЦД-4) — «Калужско-Нижегородский». Уникальный 86-километровый маршрут стал самым протяженным диаметром.

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