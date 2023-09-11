Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:17, 11 сентября 2023Силовые структуры

Укравшие 16 миллионов рублей из отеля полицейские получили условный срок

В Петербурге двое экс-полицейских получили условный срок за кражу 16 млн рублей

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга признал виновными двоих полицейских, укравших 16 миллионов рублей из номера отеля под видом обыска. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Экс-сотрудникам правоохранительных органов назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет условно. Кроме того, с них будут взысканы украденные денежные средства в пользу потерпевшего.

Судом установлено, что 20 марта 2018 года Александр Скалдин и Анатолий Иващенко, находясь на обыске в апарт-отеле, проникли в номер одного из постояльцев. Из жилища двое сотрудников полиции похитили денежные средства в сумме 15 миллионов 850 тысяч рублей, которые обнаружили под его кроватью. Украденную сумму они потратили по своему усмотрению.

Что думаешь? Оцени!
    Олеся Мицкевич
    Обсудить
    Последние новости

    Маск ответил на обвинения в госизмене за отказ включать Starlink близ Крыма

    Вышел уникальный российский сериал

    В России захотели построить ветряную электростанцию на средства Китая

    Переехавший во Вьетнам россиянин пожаловался на поведение соотечественников

    На Украине ответили на отказ Германии обещать Taurus призывом не тратить время

    Цена российского газа для Китая станет еще ниже

    Укравшие 16 миллионов рублей из отеля полицейские получили условный срок

    Трое иностранцев пробрались на космодром Байконур и попались

    Происхождение дымки в Москве объяснили

    Большинство украинцев признали ответственность Зеленского за коррупцию в стране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости