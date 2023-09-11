Укравшие 16 миллионов рублей из отеля полицейские получили условный срок

В Петербурге двое экс-полицейских получили условный срок за кражу 16 млн рублей

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга признал виновными двоих полицейских, укравших 16 миллионов рублей из номера отеля под видом обыска. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Экс-сотрудникам правоохранительных органов назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет условно. Кроме того, с них будут взысканы украденные денежные средства в пользу потерпевшего.

Судом установлено, что 20 марта 2018 года Александр Скалдин и Анатолий Иващенко, находясь на обыске в апарт-отеле, проникли в номер одного из постояльцев. Из жилища двое сотрудников полиции похитили денежные средства в сумме 15 миллионов 850 тысяч рублей, которые обнаружили под его кроватью. Украденную сумму они потратили по своему усмотрению.