Бывшего сотрудника российской железной дороги осудили на два года за взятку

В Самаре осудили на два года экс-сотрудника железной дороги за получение взятки

В Самаре суд приговорил к двум годам лишения свободы бывшего заместителя начальника Кинельской дистанции пути за коррупцию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Мужчина признан виновным по пункту «в» части 5 статьи 290 («Получение взятки в крупном размере») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в конце 2021 года экс-сотрудник железной дороги получил 400 тысяч рублей от представителя транспортной организации за особые условия предоставления «коридоров» для работы и направления подчиненных работников — специалистов для контроля за производством работ при отсутствии заключенного договора технического надзора.