Российский бренд выпустил одежду со «Смешариками»

Российский бренд Chapurin выпустил линейку одежды с персонажами «Смешариков»

Российский модный дом Chapurin совместно с анимационным брендом от ГК «Рики» выпустил коллекцию одежды со «Смешариками». Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Сообщается, что вещи из линейки «Смешарики by Chapurin» можно будет приобрести во флагманском бутике бренда в Москве или на онлайн-платформе Lamoda. Среди них — базовые футболки, рубашки, минималистичные свитшоты, юбки, тренчи и шорты свободного кроя с персонажами мультсериала.

Основной задумкой дизайнеров была разработка одежды для тех, кто вырос на популярном проекте, который в текущем году отмечает свое 20-летие. «На мультфильмах со Смешариками выросло целое поколение, и мы создали одежду для тех, кто повзрослел, но сохранил в себе частичку детства», — комментирует основатель модного дома Игорь Чапурин.

В июле российский модный бренд Gloria Jeans представил коллекцию одежды, разработанную с помощью искусственного интеллекта. Нейросеть создала для креативной команды марки эскизы, подобрала материалы и фурнитуру. Дизайнеры, в свою очередь, сформулировали четкие запросы и попросили ее визуализировать их идеи.