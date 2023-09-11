Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Путин не повелся на провокации помогающего ВСУ Запада

Президент РФ Владимир Путин не повелся на провокации стран Запада, помогающих Вооруженным силам Украины (ВСУ) совершать атаки вглубь России. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

Он пояснил что российский лидер не клюнул на наживку Запада, который хотел эскалации конфликта, и не нанес удары по базам Польши, Германии и Румынии. При этом, считает Джонсон, подобное решение Москвы было бы оправданным, поскольку с данных территорий помогали организовать атаки ВСУ по российской земле.

Бывший аналитик ЦРУ убежден, что Россия будет последней, кто прибегнет к применению ядерного оружия. По его мнению, такую угрозу скорее может спровоцировать сам Запад.