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00:23, 12 сентября 2023Мир

В США оценили реакцию Путина на провокации Запада

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Путин не повелся на провокации помогающего ВСУ Запада

Фото: Sputnik / Grigory Sysoyev / Pool / Reuters

Президент РФ Владимир Путин не повелся на провокации стран Запада, помогающих Вооруженным силам Украины (ВСУ) совершать атаки вглубь России. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

Он пояснил что российский лидер не клюнул на наживку Запада, который хотел эскалации конфликта, и не нанес удары по базам Польши, Германии и Румынии. При этом, считает Джонсон, подобное решение Москвы было бы оправданным, поскольку с данных территорий помогали организовать атаки ВСУ по российской земле.

Бывший аналитик ЦРУ убежден, что Россия будет последней, кто прибегнет к применению ядерного оружия. По его мнению, такую угрозу скорее может спровоцировать сам Запад.

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    Марина Совина
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