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13:36, 12 сентября 2023Бывший СССР

На Украине заявили об отсутствии планов приравнять коррупцию к госизмене

«РБК-Украина»: офис Зеленского не планирует приравнивать коррупцию к госизмене

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

В офисе президента Украины Владимира Зеленского не планируют законодательно приравнивать коррупцию к государственной измене. Об этом пишет издание «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

Отмечается, что украинские власти пока не намерены вносить в парламент законопроект о приравнивании коррупции в больших размерах к госизмене. По информации источников, на решение не торопиться с проектом закона повлияли и западные партнеры. Союзники Киева якобы видят в законопроекте попытку власти вмешаться в работу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и антикоррупционной вертикали.

«Были звонки из посольств и от партнеров через океан на Банковую. Четко прозвучало, что принятие такого закона они не поймут и это не останется без реакции», — сказал собеседник издания.

Ранее подавляющее большинство украинцев признало, что Зеленский несет ответственность за коррупцию в республике. По данным опроса фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, 78 процентов респондентов считают, что украинский лидер несет прямую ответственность за коррупцию в правительстве и военных администрациях.

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    Кристина Есикова
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