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14:56, 12 сентября 2023Экономика

Российским чиновникам стали покупать меньше iPhone

«Ведомости»: госзакупки техники Apple в I полугодии 2023 года сократились втрое

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Государственные ведомства и компании в первом полугодии 2023 года в денежном выражении закупили техники Apple в три раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование поисково-аналитической системы по управлению тендерами «Тендерплан».

За первые шесть месяцев 2023 года было проведено 16 тендеров на сумму 24,2 миллиона рублей. При этом в первом полугодии 2022 года было совершено закупок на 101 миллион в рамках 17 тендеров. Отмечается, что в третьем квартале госзаказы продолжают размещать.

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Во втором полугодии 2023 года ведомства и государственные компании разместили 13 тендеров на 8,7 миллиона рублей на закупки смартфонов и планшетов Apple. Это на 33 процента больше, чем за второе полугодие 2022 года — тогда было размещено 10 тендеров на сумму 6,5 миллиона рублей.

Также в 2022 году госкомпании и ведомства разместили 1,7 тысячи извещений (включая запрос цен) на госзакупки смартфонов и планшетов на сумму 1,5 миллиарда рублей. За первое полугодие 2023 года таких извещений было размещено около тысячи на сумму 735,6 миллиона рублей. За первые полгода 2022 года разместили 758 извещений на сумму 739,8 миллиона рублей.

При этом в 2022 и 2023 году не была завершена ни одна госзакупка смартфонов отечественного бренда AYYA, которые работают на российской операционной системе «Аврора». Только в 2021 годы были проведены госзакупки этой техники, их приобрела «Росэлектроника» на сумму 1,5 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что сотрудникам Минобрнауки запретили использовать iPhone и другую технику Apple на работе. Аналогичные меры ввели в Минпромторге, Минтрансе, ЦИКе, «Ростехе» и Федеральной таможенной службе. Кроме того, подобные ограничения ввели в правительстве Новгородской области.

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    Мария Черкасова
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