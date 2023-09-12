Стало известно о преступлении армии США в Сирии

Американские военные по ошибке ликвидировали 60-летнего мирного жителя

Американские военные в ходе авиаудара по ошибке ликвидировали 60-летнего сирийского мирного жителя. Об этом сообщается в докладе Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека в Сирии.

Отмечается, что инцидент произошел 3 сентября 2023 года, когда армия США проводила операцию к северу от Идлиба по ликвидации одного из высокопоставленных членов террористической «Аль-Каиды» (запрещена в России).

Как указали в ООН, американская сторона начала официальное расследование после завершения «процесса оценки достоверности потерь среди гражданского населения».

4 сентября проамериканская коалиция нанесла самолетами F-16 и F-35 авиаудары по двум объектам в сирийской провинции Хомс, тем самым нарушив меморандум о принципах деэскалации на юге Сирии от 8 ноября 2017 года.