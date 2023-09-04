Проамериканская коалиция нанесла авиаудары по Сирии

Истребители коалиции США ударили по двум объектам в провинции Хомс в Сирии

Проамериканская коалиция нанесла самолетами F-16 и F-35 авиаудары по двум объектам в сирийской провинции Хомс. Об этом сообщает Минобороны России, передает ТАСС.

«С 00:52 по 00:55 четыре самолета [проамериканской] коалиции нарушили воздушное пространство Сирии через зону Эт-Танф и нанесли авиационный удар по двум объектам в провинции Хомс», — заявил российский контр-адмирал Вадим Кулить.

Он отметил, что своими действиями западные державы нарушили меморандум о принципах деэскалации на юге Сирии от 8 ноября 2017 года. Кулить добавил, что коалиция создала за сутки 10 опасных ситуаций в регионе, осложняя обстановку и создавая предпосылки для новых инцидентов.

Ранее в США заметили снижение количества инцидентов с российской авиацией в Сирии. Собеседник Air & Space Forces из американского Минобороны отметил, что российские самолеты перестали отстреливать тепловые ловушки или сбрасывать сигнальные огни перед американскими беспилотниками. По мнению представителя Пентагона, это связано с прибытием в Сирию F-35 ВВС США.