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15:33, 29 августа 2023Мир

США заметили снижение количества инцидентов с российскими самолетами в Сирии

ASF: в Сирии снизилось количество инцидентов с российскими истребителями

Фото: Сергей Карпухин / Reuters

В Сирии снизилось количество инцидентов между российскими истребителями и американскими беспилотниками MQ-9 Reaper. Об этом пишет издание Air & Space Forces со ссылкой на высокопоставленных чиновников американского Минобороны.

Собеседник издания отметил снижение агрессии со стороны российских летчиков. По его словам, они перестали отстреливать тепловые ловушки или сбрасывать сигнальные огни перед американскими беспилотниками.

По мнению представителя Пентагона, это связано с прибытием в Сирию F-35 ВВС США.

Ранее стало известно, что 25 августа в районе Эт-Танф на высоте около 7,2 тысячи метров произошло опасное сближение разведывательно-ударного беспилотника MQ-9 с самолетом Су-35 ВКС России.

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    Александр Слабиев
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