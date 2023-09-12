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02:31, 12 сентября 2023Экономика

Специалисты оценили ограничение рублевых переводов за границу

«Известия»: ограничение переводов рублей за рубеж является нетипичной практикой

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Ограничения на рублевые переводы за рубеж — нетипичная практика для валютного регулирования и валютного контроля. Об этом рассказала руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко в беседе с «Известиями».

Специалист напомнила, что сейчас уже действуют ограничения переводов на счета в иностранных банках для граждан и физлиц-резидентов из дружественных стран в размере свыше 1 миллиона долларов, запреты на переводы для физлиц-нерезидентов из недружественных стран, не работающих в России, и так далее.

Левашенко заявила, что, скорее всего, ограничения на переводы рублей не будут работать на укрепление доверия к национальной валюте.

Ранее президент, председатель правления ВТБ Андрей Костин предложил ограничить россиянам переводы в рублях за рубеж для поддержки национальной валюты.

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    Юлия Мискевич
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