В США заявили о смелости российских военных

Экс-разведчик ВС США Риттер: российские военные знают цель сражений

Бывший американский разведчик Скотт Риттер прокомментировал ход конфликта России и Украины. Об этом он высказался в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Риттер заявил о смелости российских военных и подчеркнул, что они знают цель своих сражений. По его словам, экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус надеется, что россияне оставят зоны боев, однако не существует подтверждений этим предположениям.

«Взять, например, танк "Алеша" — это русский танк, который в одиночку вступил в бой с восемью единицами бронетехники ВСУ, включая два танка и шесть БМП, и всех их уничтожил», — отметил экс-разведчик Вооруженных сил (ВС) США.

Военный также призвал Петреуса полюбоваться на монумент «Родина-мать зовет!» в Волгограде, для лучшего понимания России.

Ранее Риттер предрек скорое поражение ВСУ. По его мнению, это произойдет из-за нехватки резервов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о невозможности достичь хеппи-энда в контрнаступлении ВСУ. По его словам, поставки оружия западными странами не означают достижения быстрых результатов на поле боя.

