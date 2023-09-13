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02:31, 13 сентября 2023Мир

В США заявили о смелости российских военных

Экс-разведчик ВС США Риттер: российские военные знают цель сражений

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Бывший американский разведчик Скотт Риттер прокомментировал ход конфликта России и Украины. Об этом он высказался в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Риттер заявил о смелости российских военных и подчеркнул, что они знают цель своих сражений. По его словам, экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус надеется, что россияне оставят зоны боев, однако не существует подтверждений этим предположениям.

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«Взять, например, танк "Алеша" — это русский танк, который в одиночку вступил в бой с восемью единицами бронетехники ВСУ, включая два танка и шесть БМП, и всех их уничтожил», — отметил экс-разведчик Вооруженных сил (ВС) США.

Военный также призвал Петреуса полюбоваться на монумент «Родина-мать зовет!» в Волгограде, для лучшего понимания России.

Ранее Риттер предрек скорое поражение ВСУ. По его мнению, это произойдет из-за нехватки резервов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о невозможности достичь хеппи-энда в контрнаступлении ВСУ. По его словам, поставки оружия западными странами не означают достижения быстрых результатов на поле боя.

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    Марина Совина
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