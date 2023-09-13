Герой мема «Идущий к реке» записал новую «медитацию»

«Дзен» и герой мема «Идущий к реке» выпустили видео ко Дню программиста

Блогер Сергей Симаков, известный как герой интернет-мема «Идущий к реке» записал новую «медитацию» ко Дню программиста. Ролик, записанный вместе с платформой «Дзен», поступил в редакцию «Ленты.ру».

В ролике Симаков поздравил IT-специалистов с профессиональным праздником. «Сделай глубокий вдох, еще один. (...) Ты получаешь от работы покой, умиротворение, гармонию и дзен», — сказал блогер, обращаясь к программистам.

В основу видео лег мем блогера, в котором он идет по полю и снимает себя на камеру. В кадре Симаков адаптирует свой монолог под программистов, используя их профессиональную лексику, а также указывая на тонкости профессии.

«Этим роликом "Дзен" и Сергей Симаков поздравили программистов с профессиональным праздником и напомнили им о том, как важно отдыхать и заботиться о своем ментальном здоровье», — подчеркнули в «Дзене».

«Идущий к реке» — мем, завирусившийся в сети в конце 2010-х годов. В видео Симаков идет по полю и рассуждает о смысле жизни.

День программиста отмечается в 256-й день года — 12 или 13 сентября в зависимости от того, является ли год високосным. В 2023 году этот праздник выпадает на 13 сентября. Указ об учреждении Дня программиста в России был подписан в 2009 году.