Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:40, 13 сентября 2023Бывший СССР

ВСУ активизировали инженерные работы под Купянском

Марочко сообщил, что ВСУ отправили под Купянск танковые мостоукладчики

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировали инженерные работы недалеко от Купянска, в район активно прибывают танковые мостоукладчики, позволяющие оперативно наводить переправы. Об этом рассказал РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Речь идет о населенном пункте Синьковка, расположенном в Харьковской области. На днях там заметили инженерные подразделения 14-й механизированной бригады украинских войск.

«Среди прочей техники выявлены танковые мостоукладчики (по внешним признакам схожи с Biber на шасси танка Leopard 1), две установки дистанционного разминирования УР-77, а также танковые минные тралы западного производства», — сообщил Марочко.

В целом, по его словам, на этой направление стягивается все больше и больше украинских военных частей.

6 сентября стало известно о попытке ВСУ остановить прорыв обороны в районе Песчаного, Берестового и Стельмаховки. Киев массово перебрасывает силы и средства на это направление.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    Подлодка и десантный корабль загорелись из-за удара ВСУ по заводу в Севастополе

    Психотерапевты назвали простой способ надолго сохранить искру в отношениях

    Киркоров раскрыл правду о едва не погибшей из-за пластики Пугачевой

    Эстония запретила въезд в страну российским автомобилям

    Российский журналист назвал причину депортации из Молдавии

    Командир роты украинских морпехов пойдет под суд за расстрел мирных жителей

    Детсад и дом престарелых попали под обстрел ВСУ в приграничном регионе России

    Стало известно о способе завлечения россиян мошенниками для совершения терактов

    Российский «Сармат» окрестили инженерным чудом

    В США назвали учения НАТО в Черном море угрожающими войной с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости