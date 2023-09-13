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20:47, 13 сентября 2023Силовые структуры

Российский юрист выстрелил в пьяного майора во время ссоры из-за алкотестера

Юрист Сухого Лога выстрелил в пьяного майора, отказавшегося проходить алкотестер

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Полиция города Сухой Лог Свердловской области задержала юриста, выпустившего резиновую пулю в висок майора внутренних дел, занимающего пост заместителя начальника уголовного розыска. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным Telegram-канала, ночью пьяный полицейский ездил по городу на служебном автомобиле Lada, чем привлек внимание местного бизнесмена. Тот решил остановить подозрительную машину, врезавшись в нее на своем автомобиле. После ДТП предприниматель позвонил знакомому юристу, который в прошлом работал начальником уголовного розыска. Тот прибыл на место и вызвал ГИБДД, однако пьяный майор проходить проверку на
алкотестере отказался.

После этого бывшие коллеги из уголовного розыска поругались. В ходе конфликта юрист выстрелил в майора резиновой пулей из личного пистолета, попав в висок. Тот запрыгнул от стрелка в стоявшую поблизости служебную машину наряда ДПС, следом за ним туда же залез и юрист. Между ними в салоне завязалась драка, во время которой юрист потерял пистолет. После он позвонил в отделение полиции, заявив о краже.

Теперь полиция разбирается в обстоятельствах конфликта с участием майора.

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    Олеся Мицкевич
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