Посол Антонов рассказал о причинах помощи России Африке

Посол Антонов: РФ поможет Африке стать влиятельным и самобытным центром развития

Москва нацелена оказать реальное содействие странам Африки в превращении стран континента в самобытный и влиятельный центр мирового развития, об этом рассказал российский посол в США Анатолий Антонов, пишет РИА Новости.

Антонов напомнил о подписании пяти стратегических документов, 160 соглашений, меморандумов и планов действий. «Главная наша мысль: Россия нацелена на оказание реального содействия Африке в превращении стран континента в самобытный и влиятельный центр мирового развития», — рассказал дипломат о причинах помощи.

Он добавил, что Москва не будет навязывать странам Африки какие-то модели политического устройства или экономического развития.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что африканский континент настроен по отношению к России в высшей степени дружественно и положительно.