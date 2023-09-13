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03:27, 13 сентября 2023Мир

Посол Антонов рассказал о причинах помощи России Африке

Посол Антонов: РФ поможет Африке стать влиятельным и самобытным центром развития
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Москва нацелена оказать реальное содействие странам Африки в превращении стран континента в самобытный и влиятельный центр мирового развития, об этом рассказал российский посол в США Анатолий Антонов, пишет РИА Новости.

Антонов напомнил о подписании пяти стратегических документов, 160 соглашений, меморандумов и планов действий. «Главная наша мысль: Россия нацелена на оказание реального содействия Африке в превращении стран континента в самобытный и влиятельный центр мирового развития», — рассказал дипломат о причинах помощи.

Он добавил, что Москва не будет навязывать странам Африки какие-то модели политического устройства или экономического развития.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что африканский континент настроен по отношению к России в высшей степени дружественно и положительно.

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    Марина Совина
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