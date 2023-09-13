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13:54, 13 сентября 2023Россия

Обломки нашли на территории школы в Севастополе после ракетной атаки

Развожаев: после ракетной атаки на Севастополь на территории школы нашли обломки
Михаил Развожаев (в центре)

Михаил Развожаев (в центре). Кадр: Telegram-канал «РаZVожаев»

После ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь на территории одной из школ нашли обломки. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Глава Севастополя не уточнил, где конкретно были обнаружены обломки, но сообщил, что их оперативно убрали. Сейчас продолжается работы по установке возможных повреждений от удара ВСУ.

«На данный момент зафиксированы повреждения 60 окон в 7 многоквартирных домах и 1 частном. Также были повреждены несколько крыш», — сообщил Развожаев и указал на отсутствие угрозы для города.

ВСУ атаковали Севастополь десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами в ночь на среду, 13 сентября. Согласно официальным данным, пострадали 24 человека, четверо из них находятся в состоянии средней степени тяжести. Согласно официальным данным, пострадали 24 человека, четверо из них находятся в состоянии средней степени тяжести.

Целью ракетного удара ВСУ был судоремонтный завод имени Орджоникидзе — там начался пожар, его уже потушили. Как уточнили в Минобороны, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили семь крылатых ракет, патрульный корабль «Василий Быков» уничтожил все безэкипажые катера.

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    Анастасия Шейкина
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