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13:14, 13 сентября 2023Россия

Пожар на Севморзаводе после ракетной атаки потушили

Губернатор Севастополя Развожаев: пожар после ракетной атаки потушили

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Пожар на Севморзаводе после ракетной атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) оперативно потушили. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев во время аппаратного совещания, чьи слова приводит РИА Новости.

«Оперативно пожар фактически был потушен, ликвидирован», — сказал глава города.

Помимо того, он отметил, что дополнительная информация о пострадавших и их состоянии разглашаться не будет «по понятным причинам».

13 сентября Минобороны России сообщило, что ночью ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу имени Серго Орджоникидзе в Севастополе и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей в Черном море. В результате чего на территории производства произошло возгорание.

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    Никита Абрамов
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