Пожар на Севморзаводе после ракетной атаки потушили

Губернатор Севастополя Развожаев: пожар после ракетной атаки потушили

Пожар на Севморзаводе после ракетной атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) оперативно потушили. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев во время аппаратного совещания, чьи слова приводит РИА Новости.

«Оперативно пожар фактически был потушен, ликвидирован», — сказал глава города.

Помимо того, он отметил, что дополнительная информация о пострадавших и их состоянии разглашаться не будет «по понятным причинам».

13 сентября Минобороны России сообщило, что ночью ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу имени Серго Орджоникидзе в Севастополе и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей в Черном море. В результате чего на территории производства произошло возгорание.