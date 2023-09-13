Опубликованный в сети бюллетень со словами «Слуга народу» оказался поддельным

Экс-советник мэра Мариуполя Андрющенко выдал фейковый бюллетень за настоящий

Информация о том, что некий избиратель в Мариуполе написал на бюллетене «Слуга народу», оказалась недостоверной.

Бывший советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал в своем Telegram-канале фото бюллетеня, который якобы использовался в ходе выборов в Мариуполе. При этом на бумаге написано ручкой «Слуга народу». Андрющенко написал: «Понемногу наши присылают бюллетени из Мариуполя. После "вскрытия урн" бюллетеней с реальным отношением к незаконным выборам было много».

Бюллетень, фото которого опубликовал Андрющенко, — поддельный. В шапке «документа» указано, что это выборы в Законодательное собрание Мариуполя седьмого созыва, однако в 2023 году мариупольцы голосовали за депутатов Мариупольского городского совета и Народного совета Донецкой народной республики (ДНР).

Кроме того, в бюллетене значится дата 19 сентября 2023 года, а голосование в Мариуполе закончилось 10 сентября. В выборах принимали участие всего пять партий, а в бюллетене их больше.

Информация о том, что некий избиратель в Мариуполе написал на бюллетене «Слуга народу», не распространилась в СМИ и соцсетях.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»