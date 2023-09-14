Россиян научат зарабатывать в соцсетях по-новому

«Одноклассники» запустят обновленную версию «Академии контента»

Социальная сеть «Одноклассники» запустит обновленную версию бесплатного образовательного проекта для авторов и бизнеса под названием «Академия контента». Об этом стало известно из пресс-релиза соцсети, поступившего в редакцию «Ленты.ру».

В новой версии проекта будущих блогеров научат развивать личный бренд. В «Академии контента 2.0» будут принимать участие эксперты по работе с личным брендом и инфлюэнсеры, известные широкой аудитории. В частности, преподавать будут автор бестселлера «Код публичности» Ана Мавричева и звездный фотограф, амбассадор марки Nikon в России Ольга Гладкова.

Ученики курса получат доступ к урокам, чек-листам и гайдам. Блогеры-преподаватели будут постоянно на связи с учениками, оценивая их работу. Также студенты получат обратную связь от действующих сотрудников соцсети. Лучшие выпускники курсов получат сертификаты на покупку техники для съемок контента и возможность сотрудничества с командой по работе с авторами контента «Одноклассников».

Зарегистрироваться на курс можно на официальной странице образовательного проекта в «Одноклассниках».