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04:23, 14 сентября 2023Мир

Байден прокомментировал угрозу своего импичмента

Байден заявил, что республиканцы импичментом хотят остановить правительство

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Джо Байден прокомментировал угрозу своего импичмента. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, республиканцы запускают процедуру отстранения главы государства, чтобы остановить работу правительства. При этом он рассказал, что не зацикливается на импичменте. «У меня есть работа, которую нужно делать. Мне каждый день приходится сталкиваться с проблемами, которые затрагивают американский народ», — сказал он.

Ранее комитет палаты представителей Конгресса США начал расследование в рамках процедуры вынесения импичмента американского президента Джо Байдена. Спикер палаты Кевин Маккарти указал, что только лишь у Министерства финансов США «есть данные о более чем 150 транзакциях, связанных с семьей Байдена и его бизнес-партнерами, которые были отмечены как подозрительные».

Позднее член палаты представителей Марджори Тейлор Грин раскрыла, что представила статьи об импичменте Байдена «за его коррумпированные деловые махинации на Украине и в Китае, когда он был вице-президентом».

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    Марина Совина
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