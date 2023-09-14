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13:21, 14 сентября 2023Силовые структуры

Блогер КраСава стал фигурантом уголовного дела о дискредитации ВС России

На блогера КраСаву завели дело о дискредитации армии после интервью Собчак

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Бывший профессиональный футболист Евгений Савин, наиболее известный как блогер КраСава, стал фигурантом уголовного дела о дискредитации Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Блогером повторно заинтересовались после того, как он осудил действия российских военных во время интервью журналистке Ксении Собчак в апреле 2023 года.

В феврале КраСава уже попадал во внимание правоохранительных органов. Тогда он получил штраф в размере 50 тысяч рублей за распространение информации, направленной на негативное отношение к спецоперации на Украине, с помощью видео на YouTube.

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    Олеся Мицкевич
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