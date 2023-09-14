Российский школьник разбил кружку о голову обижавшего его одноклассника

Конфликт одноклассников в школьной столовой закончился разбитой о голову кружкой

В Московской области правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах школьного конфликта, закончившегося травмой подростка. Об этом в четверг, 14 сентября, в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, 11 сентября в одной из школ Сергиева Посада у страдавшего от школьного буллинга подростка произошел конфликт с одноклассником. Ссора продолжилась в столовой, где участники конфликта облили друг друга чаем, после чего подвергавшийся травле школьник разбил стеклянную кружку о голову соперника. В результате пострадавший школьник получил многочисленные глубокие раны на лице.

Школьника госпитализировали, врачи оказывают ему медицинскую помощь. Силовики выясняют, почему руководство школы не предотвратило конфликт.