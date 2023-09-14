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12:32, 14 сентября 2023Силовые структуры

Росгвардейцы задержали ранившего ножом мужчину на московском пляже

В Москве россиянина ударили ножом в грудь во время конфликта на пляже

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Москве росгвардейцы задержали двоих мужчин, напавших с ножом на россиянина. Об этом сообщает агентство новостей Москва.

По данным агентства, ЧП произошло в районе Хорошево-Мневники в ходе конфликта на городском пляже. Двое иностранцев повздорили с россиянином, после чего один из них выхватил нож и вонзил его в грудь потерпевшего. После оба подозреваемых скрылись с места происшествия.

Позже по горячим следам злоумышленников заметили в районе улицы Генерала Глаголева. Задержанные оказались 24 и 34-летними гражданами одной из стран ближнего зарубежья.

Пострадавший в одной из столичных больниц. Ему оказывается медицинская помощь.

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    Владимир Седов
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