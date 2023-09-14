Россиянку взял в заложники мужчина

В Екатеринбурге мужчина взял в заложники девушку

В Екатеринбурге мужчина взял в заложники девушку и удерживал ее в своей квартире. Об этом сообщает E1.RU.

Сестра пострадавшей рассказала, что получила сообщение, в котором заложница просила «Спаси меня».

Мужчина избил девушку и отобрал телефон. К его квартире по вызову сестры пострадавшей прибыли силовики и спецназ Росгвардии. Мужчина отказывался открывать им дверь, тогда полицейские решили провести штурм. Но в последний момент заложница была освобождена. Она жива и здорова.

В настоящее время с мужчиной работают силовики, выясняя обстоятельства произошедшего и мотив его поступка. Известно, что он работает пилотом.