Девушка перестала брить лицо и грудь и подверглась издевательствам

Художница Эстер Каликст-Беа из Монреаля, Канада, перестала брить тело и подверглась издевательствам со стороны окружающих. Интервью с ней публикует The Sun.

27-летняя девушка рассказала, что ей пришлось начать удалять растительность в 11-летнем возрасте, поскольку волосы стали активно расти на руках и ногах, в паховой области и подмышках, а также на пальцах, спине, животе, груди и лице. При этом, если она забывала побриться, то подвергалась насмешкам и травле. Канадку дразнили Чубаккой (покрытый волосами персонаж киносаги «Звездные войны»), называли уродливой и отвратительной.

Во время учебы в университете Каликст-Беа познакомилась с возлюбленным, который принял ее естественную внешность. Также она прошла медицинское обследование, и врач заверил пациентку, что она не страдает гирсутизмом (женское заболевание, характеризующееся избыточным ростом терминальных волос на лице и теле). Кроме того, девушка узнала от своих африканских родственников из Кот-д'Ивуара, что ее предки были членами местного племени, женщины которого также обладали густой растительностью, что считалось признаком красоты.

Впоследствии героиня материала отказалась от бритья и депиляции и стала активисткой бодипозитивного движения. «Надо мной издеваются в интернете, на меня глазеют на публике (...). Но меня это не беспокоит, я люблю свое тело. Хейтеры необразованны и отказываются признать, что волосы на теле есть у каждого, и с ними могут быть привлекательными как мужчины, так и женщины», — заключила собеседница издания.

В августе блогерша с никнеймом @orim с волосатым телом назвала главный плюс отказа от бритья для женщин. На размещенных кадрах девушка продемонстрировала растительность на ногах и в зоне подмышечных впадин. Юзерша заявила, что ей нравится ее естественная внешность, поскольку она служит защитой от мужчин-извращенцев.