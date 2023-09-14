Военный рассказал о влиянии холодов на ситуацию в зоне СВО

Полковник Кошкин предрек изменения в стратегии армий в зоне СВО из-за холодов

Скорое ухудшение погоды в зоне проведения специальной военной операции (СВО) равнозначно повлияет и на Вооруженные силы Украины (ВСУ), и на Вооруженные силы (ВС) России, считает заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова полковник запаса Андрей Кошкин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался об изменении стратегии наступления ВСУ из-за ненастья.

«Говорить, что одна сторона активизируется, а другая перейдет к пассивным действиям, будет не совсем правильно, если мы будем следовать за изменением температуры воздуха или за количеством выпавших осадков», — отметил Кошкин.

При этом полковник запаса рассказал, что американцы, которые принимают участие в наступлении ВСУ, не привыкли воевать при плохой погоде. Это может отразиться на решениях в зоне СВО.

«Американцы в лице координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джона Кирби сообщили, что приход осени и ненастной погоды в значительной степени повлияют на работу ПВО, беспилотников и на маневры сухопутных подразделений», — добавил он.

Однако говорить, что именно сейчас ненастье остановит боевые действия ВСУ, не совсем правильно. Да, оно повлияет в определенной степени. Но в принципиальном подходе — нет Андрей Кошкин полковник запаса

Однако зимой, по словам военного эксперта, обе стороны будут менять стратегии ведения боевых действий.

«Зима ухудшит нахождение в боевых порядках военнослужащих как с одной стороны, так и с другой стороны. Но если будет отдан приказ на активизацию боевых действий, то ненастье не повлияет на него. Обе стороны будут думать, как его использовать для того, чтобы, проявив смекалку, выполнить боевую задачу», — заключил Кошкин.

Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что зимой на Украине может начаться революция против президента страны Владимира Зеленского.

По словам Соскина, украинский народ готов к бунту и устроит его, когда останется без электричества, водоснабжения и отопления. Помимо этого, добавил он, зимой украинцев ждет голод, дефицит бензина и региональные блэкауты.