Экс-советник Кучмы Соскин: Украина готова к революции против Зеленского

Зимой на Украине может начаться революция против президента страны Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Он обвинил украинского лидера в диктатуре, указав, что он узурпировал власть со своей «кликой» благодаря военному положению в стране. По словам Соскина, украинский народ готов к бунту и устроит его, когда останется без электричества, водоснабжения и отопления. Помимо этого, добавил он, зимой украинцев также ждет голод, дефицит бензина и региональные блэкауты. «Тогда начнутся массовые выступления», — считает экс-советник.

Он напомнил, что аналогичная ситуация была в восьмидесятых и девяностых годах. «Революционная ситуация дозрела во всех элементах системы: в социальной, демографической в политической, в экономической, финансовой», — отметил Соскин.

Недовольство украинцев

9 сентября полковник бундесвера в отставке Вольфганг Рихтер указал, что тревожным знаком стали жалобы Зеленского на уклонистов от мобилизации. По словам военного эксперта, ситуация с нежелающими отправляться на фронт гражданами является неким сигналом бедствия, который подает Зеленский, так как она свидетельствует о недостоверности образа Украины, якобы объединенной патриотизмом.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов пообещал, что власти опубликуют имена всех уклонистов, которые получили поддельные справки для освобождения от военной службы и уехали за границу. Аналогичные меры, по его словам, будут приняты в отношении врачей, которые помогали мобилизованным избежать отправки на фронт по состоянию здоровья.

Если так случилось, что вы были здоровым человеком с 18 до 45 лет, условно говоря, и после 24 февраля внезапно начали болеть, то надо просто посмотреть, что произошло. Может, вам нужна помощь Алексей Данилов секретарь СНБО Украины

Он также пообещал, что в отношении всех граждан, попавших в соответствующие перечни, будут возбуждены уголовные дела.

В свою очередь постпред России в ООН Василий Небензя отметил, что неслучайно украинские граждане начали называть мобилизацию в стране «могилизацией». По его словам, большинство жителей республики осознали, что настоящая угроза для них исходит от «преступной политики» киевских властей.

Угроза для Зеленского

11 сентября бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что в Вооруженных силах Украины (ВСУ) стало очень много обсуждений о том, чтобы избавиться от президента страны Владимира Зеленского. По его словам, из-за таких настроений в войсках украинский лидер находится под круглосуточной охраной, поскольку существует реальная угроза его жизни.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что Зеленского ждет судьба экс-лидера Грузии Михаила Саакашвили, которого Запад использовал в своих целях, и который затем оказался в тюрьме. По словам политика, Запад делает на Зеленского «особую ставку». «Совершенно очевидно, что нынешнему американскому ставленнику уготована столь же незавидная судьба, как и его предшественнику в Тбилиси», — предрек Медведев.

В июле экс-разведчик Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер указал, что конфликт с Россией может закончиться для Украины только уничтожением Зеленского. «Он не сможет добиться мира с Россией, он слишком далеко зашел», — считает Риттер.