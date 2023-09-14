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20:19, 14 сентября 2023Забота о себе

Врач назвал оптимальную для хорошего самочувствия температуру в доме

Врач Иванов назвал 18-20 градусов оптимальной температурой для сна в спальне

Фото: Sincerely Media / Unsplash

Оптимальной для хорошего сна температурой в спальне считается 18-20 градусов, сообщил врач-дерматовенеролог Роман Иванов. Об этом он рассказал в беседе с «Газетой.RU».

По словам Иванова, считается, что в доме должно быть 20-22 градуса тепла, однако на практике в некоторых комнатах лучше поддерживать более низкую температуру. К примеру, в гостиной и детской для хорошего самочувствия действительно должно быть около 22 градусов, при этом в спальне — не выше 18-20 градусов, поскольку прохлада облегчает засыпание и улучшает качество сна.

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Оптимальной температурой для кухни Иванов назвал 17-18 градусов. «Это объясняется тем, что во время приготовления пищи вырабатывается достаточно большое количество тепла, которое может сильно нагреть помещение», — отметил он.

В то же время в ванной комнате, по словам Иванова, должно быть теплее — от 24 до 26 градусов. При более низкой температуре из-за повышенной влажности человек будет мерзнуть и чувствовать себя некомфортно.

Ранее кандидат медицинских наук Лиана Мартиросян рассказала о простых правилах профилактики простуды в офисе. В частности, она рекомендовала чаще мыть руки с мылом и регулярно убираться на рабочем месте, в том числе и с антисептиком.

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    Наталья Обрядина
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