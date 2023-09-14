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12:57, 14 сентября 2023Спорт

Карпин оценил мотивацию игроков сборной России

Главный тренер Валерий Карпин заявил, что сборная России выкладывается в матчах

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил мотивацию игроков национальной команды в интервью YouTube-каналу «Это футбол, брат!».

Карпин заявил, что сборная России выкладывается в товарищеских матчах. При этом он отметил, что команда не может быть максимально мотивирована, потому что из-за санкций не знает, к чему готовится.

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В сентябре сборная России провела три международных встречи. 12 сентября команда сыграла вничью 1:1 с Катаром. Также команда Карпина провела два матча с олимпийской сборной Египта в Суэце: первый завершился вничью со счетом 1:1, второй — победой хозяев 2:1.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Отечественные команды не выступают в еврокубках, а сборная России была лишена возможности побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.

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    Дарья Коршунова
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