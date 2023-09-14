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15:42, 14 сентября 2023Ценности

Выход Меган Маркл в свет парализовал работу сайта модного бренда

Фото: Rolf Vennenbernd / dpa / Globallookpress.com

Появление американской актрисы Меган Маркл на международном соревновании ветеранов Invictus Games парализовало работу сайта модного бренда J.Crew. Об этом сообщает New York Post.

42-летнюю знаменитость заметили в Дюссельдорфе на упомянутом мероприятии, организатором и попечителем которого является ее муж, принц Гарри. Телезвезда вышла в свет в льняных коротких шортах, черной майке и оверсайз-пиджаке белого цвета, стоимость которого на сайте марки J.Crew. составляет 158 долларов (15 тысяч рублей).

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После этого поклонники Маркл стали массово заходить на сайт производителя жакета в попытке купить вещь как у кумира. В конечном счете интернет-портал перестал обновляться из-за наплыва пользователей сети. «Фанаты Маркл сломали сайт — ее влияние на публику не уменьшается!», «Я пытаюсь зайти на сайт уже полтора часа, но безуспешно. Я хочу этот пиджак», «Такое ощущение, что "эффект Меган Маркл" продолжается! J.Crew не выдерживает», — написали юзеры в соцсетях.

В июле 2018 года появилась информация о том, что Меган Маркл начала вредить брендам. Речь идет об «эффекте Меган Маркл» — так ретейлеры прозвали внезапный резкий скачок спроса на одежду, обувь или аксессуары, в которых жена принца Гарри выходит в свет. Канадский ювелирный бренд Maison Birks тогда заявил, что покупателей не привлекает новая коллекция украшений, поскольку Маркл еще не носила ее.

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    Майя Пономаренко
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