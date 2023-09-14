Минобороны заявило об уничтожении украинского вертолета Ми-8

Минобороны: в районе Красного Лимана в ДНР уничтожен вертолет Ми-8

Российские военнослужащие сбили украинский вертолет Ми-8. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что вертолет был сбит Воздушно-космическими силами (ВКС) России в районе Красного Лимана в Донецкой народной республике (ДНР).

На донецком направлении за минувшие сутки удалось отразить восемь атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Андреевки, Бырдычей, Клещеевки и Первомайского. В ходе боевых действий противник потерял до 350 военнослужащих.

Ранее российские военные уничтожили украинский истребитель МиГ-29 в Запорожской области. Самолет противника был замечен и сбит истребительной авиацией ВКС России.