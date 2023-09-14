Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:33, 14 сентября 2023Россия

Минобороны заявило об уничтожении украинского вертолета Ми-8

Минобороны: в районе Красного Лимана в ДНР уничтожен вертолет Ми-8
СюжетМинобороны:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Российские военнослужащие сбили украинский вертолет Ми-8. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что вертолет был сбит Воздушно-космическими силами (ВКС) России в районе Красного Лимана в Донецкой народной республике (ДНР).

На донецком направлении за минувшие сутки удалось отразить восемь атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Андреевки, Бырдычей, Клещеевки и Первомайского. В ходе боевых действий противник потерял до 350 военнослужащих.

Ранее российские военные уничтожили украинский истребитель МиГ-29 в Запорожской области. Самолет противника был замечен и сбит истребительной авиацией ВКС России.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о возможном отъезде генерала Суровикина за границу

    Названа настоящая цель США в конфликте на Украине

    В ДНР заявили о желании Польши захватить украинские земли

    Президент Польши выразил надежду на приглашение Украины в НАТО

    В Азербайджане допустили дружбу с Арменией

    Врач раскрыла способы избавиться от «гусиной кожи» из-за вросших волос

    В Госдуме назвали возможным ручное регулирование цен на топливо

    Эксперт объяснил риторику Пашиняна сменой внешнеполитического вектора Армении

    Пассажир устроил скандал в самолете из-за розетки и был обвинен в терроризме

    В ФБР пожаловались на угрозы и давление из-за дела Хантера Байдена

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости