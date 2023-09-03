Российские военные уничтожили украинский МиГ-29 в Запорожской области

Минобороны: ВКС России уничтожили украинский МиГ-29 в Запорожской области

Российские военные уничтожили украинский истребитель МиГ-29 в Запорожской области. Об этом в воскресенье, 3 сентября, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.