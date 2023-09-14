Белый дом признал неточность в словах Байдена на годовщину терактов 11 сентября

Белый дом признал неточность в словах президента США Джо Байдена в годовщину терактов 11 сентября. Соответствующее заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, передает РИА Новости.

По словам представителя американской администрации, Байден действительно был в Нью-Йорке. «Он говорил о визите на мемориал через неделю или около того после тех событий», — отметил Кирби. Он также добавил, что поездка оказала сильное влияние на Байдена.

Ранее Джо Байдена уличили во лжи о поездке в Нью-Йорк после терактов 11 сентября 2001 года. Американский лидер рассказал, что смотрел на упавшее здание на следующий день после теракта. Однако нацкомитет Республиканской партии заявил, что Байден 12 сентября 2001 года был в Вашингтоне на сессии сената.

11 сентября 2001 года группа из 19 террористов захватила четыре пассажирских самолета в США, два из которых врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и один был направлен в здание Пентагона под Вашингтоном. Четвертый самолет разбился вблизи города Шанксвилл, штат Пенсильвания. Ответственность за организацию терактов взяла на себя организация «Аль-Каида»(террористическая организация, запрещена в РФ). Жертвами стали более 2,9 тысяч человек.