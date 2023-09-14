Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:56, 14 сентября 2023Силовые структуры

Российский чиновник разобрал конфискованный у него автомобиль

Экс-глава райсовета в Омской области разобрал изъятый внедорожник

Фото: Telegram-канал прокуратуры Омской области

В Омской области суд обязал бывшего председателя совета Тевризского района выплатить государству 1,8 миллиона рублей взамен конфискованного у него автомобиля. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В декабре 2022 года у главы райсовета конфисковали внедорожник Dodge RAM, приобретенный им на неподтвержденные доходы. На тот момент машина была исправна, однако судебному приставу чиновник сдал автомобиль в полностью разобранном состоянии — без дверей, двигателя и салона. Машина была признана непригодной к эксплуатации.

В прокуратуре сочли, что владелец умышленно испортил имущество, подлежащее изъятию в пользу государства, и обратились в суд с иском об изменении способа исполнения судебного решения о взыскании коррупционной машины.

Что думаешь? Оцени!
    Любовь Ширижик
    Обсудить
    Последние новости

    Пашинян заявил о провале миссии российских миротворцев в Карабахе. Почему отношения России и Армении испортились?

    Названа причина смертельного пожара в Москве

    Ивлеева показала внешность до похудения на 14 килограммов

    В российском городе потребовали снести памятник Солженицыну

    Росгвардейцы задержали ранившего ножом мужчину на московском пляже

    Финляндия начала эксплуатацию первого участка забора на границе с Россией

    В Минэнерго рассказали о продолжении борьбы с ростом цен на бензин

    Прожившая 17 лет в доме на дереве женщина была вынуждена снести его

    Сменившая гражданство российская легкоатлетка рассказала о глупых американцах

    Комментатор Василий Уткин неожиданно сменил имидж

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости