Российский чиновник разобрал конфискованный у него автомобиль

Экс-глава райсовета в Омской области разобрал изъятый внедорожник

В Омской области суд обязал бывшего председателя совета Тевризского района выплатить государству 1,8 миллиона рублей взамен конфискованного у него автомобиля. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В декабре 2022 года у главы райсовета конфисковали внедорожник Dodge RAM, приобретенный им на неподтвержденные доходы. На тот момент машина была исправна, однако судебному приставу чиновник сдал автомобиль в полностью разобранном состоянии — без дверей, двигателя и салона. Машина была признана непригодной к эксплуатации.

В прокуратуре сочли, что владелец умышленно испортил имущество, подлежащее изъятию в пользу государства, и обратились в суд с иском об изменении способа исполнения судебного решения о взыскании коррупционной машины.