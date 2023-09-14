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11:57, 14 сентября 2023Силовые структуры

Отставной майор юстиции задержал в сквере дебошира с пистолетом

В Москве майор в отставке задержал в сквере стрелявшего из пистолета хулигана

Кадр: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

В Можайском районе Москвы задержали дебошира, открывшего огонь по жилым домам, сообщает пресс-служба МВД.

ЧП произошло на улице Толбухина, неизвестный в сквере открыл огонь по многоэтажке. Очевидцем стал проходивший мимо 50-летний майор юстиции в отставке. Он атаковал злоумышленника, повалил его, после чего обезоружил и удерживал до приезда наряда полиции. Прибывшие силовики при досмотре нашли у хулигана четыре патрона калибра девять миллиметров и самодельный нарезной пистолет.

В окружной полиции гражданину выразили благодарность за инициативные и решительные действия, в результате которых злоумышленник был задержан.

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    Владимир Седов
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